Ein Fußgänger soll bei Rot über die Ampel gelaufen sein. Dabei wird er von einem Auto erfasst - und kommt in ein Krankenhaus.

Der Mann wurde am Kopf und Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Tiergarten von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der 50-Jährige soll ersten Ermittlungen zufolge am Samstagabend bei Rot von einer Mittelinsel aus die Kurfürstenstraße in Richtung Lützowplatz überquert haben, wie die Polizei mitteilte. Beim Rechtsabbiegen erfasste das Auto eines ebenfalls 50 Jahre alten Fahrers demnach den Passanten.

Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Mann mit Verletzungen am Kopf und am Arm in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf Lebensgefahr bestehen den Angaben zufolge nicht.