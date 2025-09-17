Eine 80 Jahre alte Fußgängerin wird beim Hunde ausführen von einem Motorrad erfasst. Wochenlang kämpft sie mit dem Tod - und stirbt dann doch an den Folgen des Zusammenstoßes.

Berlin - Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Wedding ist eine 80-Jährige an den Folgen gestorben. Die Fußgängerin war am 22. August in Berlin-Moabit von einem Motorrad erfasst worden. In der Nacht zu Mittwoch erlag sie in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.

Ein 19-Jähriger war damals auf der Lehrter Straße unterwegs gewesen und an einem in zweiter Reihe parkenden Transporter vorbeigefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste er die Frau, die mit ihrem Hund gerade die Straße überqueren wollte. Die Seniorin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie jetzt starb. Der Motorradfahrer blieb laut Polizei unversehrt. Auch der Hund wurde nicht verletzt.