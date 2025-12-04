Auch die Rückkehr des Trainers kann die Niederlagenserie der Basketballer des FC Bayern München in der EuroLeague nicht stoppen. In Belgrad verlieren sie nach der Pause den Faden.

Belgrad - Die Niederlagenserie der Basketballer des FC Bayern München in der EuroLeague geht weiter: Mit 85:92 (43:36) zog der Deutsche Meister bei Partizan Belgrad den Kürzeren und kassierte damit seine fünfte Niederlage im Europapokal nacheinander. Immerhin stand Münchens Cheftrainer Gordon Herbert nach überstandener Erkrankung das erste Mal seit dem 9. November und sechs verpassten Partien wieder an der Seitenlinie.

Die Bayern spielten in der ersten Hälfte unter einer ungewöhnlichen Atmosphäre: Nach dem Rücktritt des Belgrader Cheftrainers Zeljko Obradovic in der vergangenen Woche, der von den Partizan-Fans verehrt wird, sangen die Anhänger der Heimmannschaft zu Beginn den Namen Obradovics und bejubelten keine Aktion ihrer Mannschaft. Stattdessen wurden manche Spieler, die punkteten, sogar ausgebuht.

Bayern verliert erneut nach der Pause den Faden

Nach der Pause wurden die Gastgeber von den eigenen Fans wieder unterstützt, Mitte des dritten Viertels holte sich Partizan die Führung. Spencer Dinwiddie brachte die Gäste noch zurück - doch 83 Sekunden vor Schluss hatte sich Belgrad wieder zweistellig abgesetzt.

Dinwiddie (25 Punkte) und Vladimir Lucic (17) erzielten die meisten Zähler der Bayern. Bester Münchener Spieler war aber Johannes Voigtmann, der auf zehn Punkte, 18 Rebounds sowie sieben Assists kam und das Spiel immer wieder schnell machte.