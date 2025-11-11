Rudi Völler soll bei Manuel Neuer wegen eines DFB-Comebacks angeklopft haben. Was passiert, wenn ter Stegen nach seiner Rücken-OP nicht rechtzeitig fit wird?

München - DFB-Sportdirektor Rudi Völler soll für den Fall der Fälle angeblich bei Bayern-Torhüter Manuel Neuer wegen eines Comebacks in der Nationalmannschaft angefragt haben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Demnach könnte der Weltmeister von 2014 ein Thema werden, sollte der derzeit wegen einer Rücken-OP beim FC Barcelona pausierende Marc-André ter Stegen nicht als Stammkeeper zurückkehren und die nötige Spielpraxis sammeln.

Zuletzt hatte Völler in der TV-Sendung „Sky 90 - die Fußball-Debatte“ betont, dass eine Rückkehr von Neuer aktuell kein Thema sei. Gleichwohl verstehe er aber die Diskussion. Völler machte dabei klar, dass ter Stegen nach seiner Rückkehr wieder zu Einsätzen kommen müsse, um bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer eins zu sein. Ter Stegen wird derzeit im DFB-Team vom Hoffenheimer Oliver Baumann vertreten.

Neuer selbst hatte vor einigen Wochen den Spekulationen einen Riegel vorgeschoben. „Aber Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen“, sagte der 39-Jährige nach dem 5:0 des FC Bayern gegen den Hamburger SV bei Sky. Auf die Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe, antwortete der Weltmeister von 2014 ohne zu zögern: „Ja.“