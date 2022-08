Behörden wollen gegen Clankriminalität zusammenarbeiten

Hannover - Im Kampf gegen kriminelle Clans wollen künftig mehrere Behörden und Kommunen in der Region Hannover mit der Polizei zusammenarbeiten. „Wir wollen und müssen konsequent gegen Personen vorgehen, die meinen, im Schutze ihrer Familien Straftaten begehen zu können“, sagte Volker Kluwe, der Präsident der Polizeidirektion Hannover, am Dienstag bei der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung. Er kündigte eine „Null-Toleranz-Strategie“ an. Die Vernetzung mit anderen Behörden sei notwendig. Dazu kooperiert die Polizei mit der Stadt und Region Hannover, der Bundespolizei, dem Zoll und dem Finanzamt für Fahndung und Strafsachen.

Der Clankriminalität wurden in Niedersachsen nach früheren Angaben im vergangenen Jahr 2841 Fälle zugeordnet, was 0,6 Prozent der Kriminalitätsfälle insgesamt im Land entsprach. 2020 waren es 1951 Fälle. Im vergangenen Jahr wurden 2622 Verdächtige ermittelt, 2020 waren es 1886.