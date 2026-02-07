Seit Tagen sind in einigen Teilen Potsdams die Gehwege mit Eis überzogen. Der Behindertenverband macht auf die besonderen Widrigkeiten für Menschen mit Behinderung aufmerksam.

Potsdam - Der Allgemeine Behindertenverband Land Brandenburg klagt wegen der anhaltenden Glätte über besondere Herausforderungen in der Landeshauptstadt Potsdam. „Besonders schlimme und problematische Stellen sind Kopfsteinpflasterwege“, sagte ein Sprecher des Verbandes. Diese seien ganz besonders glatt und rutschig. „Speziell in Potsdam, wo viele Orte aufgrund Vorgaben der Denkmalbehörde mit Pflastersteinen bestückt sind, sind die Verhältnisse im Winter bei Schnee und Glätte katastrophal.“

Für Menschen im Rollstuhl seien die nicht geräumten Gehwege beziehungsweise die überfrierende Nässe und die Glätte das Schlimmste. „Noch schlimmer sind Menschen betroffen, die zwar nicht im Rollstuhl sitzen, aber mit dem Rollator oder mit Krücken unterwegs sind“, führte der Sprecher aus. Sie könnten sich nicht wirklich sichern und seien einer glatten Stelle schutzlos ausgeliefert.