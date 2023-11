Magdeburg - Traditionell nach dem Totensonntag sind in vielen Städten Sachsen-Anhalts die Weihnachtsmärkte eröffnet worden. Unter anderem in der Landeshauptstadt Magdeburg, in Naumburg, Wittenberg und Dessau-Roßlau öffneten die Märkte zum Wochenbeginn am Montag, wie die Veranstalter mitteilten. Der Weihnachtsmarkt in Halle folgt traditionell erst einen Tag später am Dienstag. In Wernigerode wurde der Markt bereits am Freitag eröffnet.

Normalerweise beginnt die Weihnachtsmarktsaison in Sachsen-Anhalt erst nach dem Totensonntag, der ein sogenannter stiller Tag ist. An stillen Tagen sind Volksfeste, öffentliche Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen untersagt. Bereits Ende Oktober öffneten in Deutschland erste Märkte, viele unter dem Namen Wintermarkt.

Auf den Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt werden Handwerkskunst, Kultur, Kulinarik, Musik und natürlich Glühwein angeboten. In der Landeshauptstadt versprechen die Veranstalter eine besondere Beleuchtung mit über 1,2 Millionen LED-Lämpchen. In Wernigerode ist ein sogenannter Lebkuchenwald aufgestellt worden. Auf dem Weihnachtsmarkt in Halle sollen Konzerte, Puppenspiele und Geschichten zur Adventszeit dargeboten werden.