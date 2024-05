Die Menschen in Naumburg müssen in der kommenden Woche mit Beeinträchtigungen im Verkehr rechnen. Grund dafür sind Dreharbeiten der ARD.

Naumburg - Dreharbeiten der ARD können am Montag und Dienstag (3. und 4. Juni) in Naumburg für Beeinträchtigungen im Verkehr sorgen. Gefilmt werde für die Fernsehreihe „Zwei Frauen für alle Felle“ - unter anderem auch an verschiedenen Orten in der Naumburger Innenstadt, wie die Stadt mitteilte. Andere Szenen würden unter anderem in Freyburg (Burgenlandkreis) und Leipzig gedreht.

An der Produktion wirkten demnach etwa 60 Menschen mit. Neben Verkehrsbeeinträchtigungen, Sperrungen und Halteverbotszonen könne es auch zu kurzfristigen Umleitung von Bussen kommen, erklärte die Stadt.

Die Drehbücher für die Reihe stammen den Angaben nach von Anja Flade-Kruse. Regie führt Stefan Bühling. In den Hauptrollen sollen Bettina Zimmermann als Tierärztin Maja Freydank und Meriel Hinsching als ihre Kollegin Julia Kramer zu sehen sein.