Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen angeschossen worden. Der 66-Jährige wurde laut Polizei am Sonntagabend vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses aufgefunden. Mit Verletzungen am Bein wurde er in eine Klinik gebracht. Wer auf den Mann in der Lortzingstraße schoss, ist derzeit noch unklar - die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.