Nächtliche Aufregung in einem Wohngebiet in Ilmenau. Anwohner berichten der Polizei von einem Streit in einem Haus und wollen Schüsse wahrgenommen haben. Die Polizei rückt aus.

Ilmenau - Eine vermutete Bedrohungslage in einem Wohngebiet hat in Ilmenau zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Dabei sei ein 42-jähriger Mann kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge am späten Samstagabend einen Streit in einem Wohnhaus gemeldet. Zudem hätten Menschen unabhängig voneinander berichtet, Schüsse wahrgenommen zu haben, sagte ein Sprecher. Spezialkräfte der Polizei und eine Verhandlergruppe rückten an.

Mit dem Mann, der sich in seiner Wohnung aufgehalten habe, sei telefonisch Kontakt aufgenommen worden. Er sei dazu bewegt worden, sich der Polizei zu stellen. Letztlich habe sich die Bedrohungslage nicht bestätigt, Menschen seien nicht verletzt worden. Dem Sprecher zufolge besitzt der Mann legal die Erlaubnis zum Führen von drei Waffen. Die Ermittlungen laufen weiter.