Hamburg - Die Beach-Volleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben das Finale des Elite-Turniers in Hamburg verloren. Die Europameisterinnen unterlagen den Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner mit 1:2 (18:21, 21:18, 16:18). Zuvor hatten sich die Deutschen im Halbfinale gegen das Duo Thamela/Victoria aus Brasilien mit 2:0 (21:17, 25:23) durchgesetzt.

Im entscheidenden dritten Satz hatten die Siegerinnen des Elite-Turniers von Wien zwei Matchbälle, die die Schweizerinnen aber beide abwehrten. Mit ihrer zweiten Chance und einem druckvollen Aufschlag sicherten sich Hüberli/Brunner den Sieg am Hamburger Rothenbaum.

Im Viertelfinale am Samstag hatten Müller/Tillmann mit einem 2:0-Sieg die internationale Karriere von Laura Ludwig beendet. „Ich bin müde, aber auch sehr glücklich, dass gerade hier mein letztes internationales Turnier war und wir nicht mit drei Niederlagen ausgeschieden sind“, sagte die 38-jährige Ludwig, die mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann in der Endabrechnung Rang fünf belegte

Ehlers/Wickler geben wegen einer Verletzung auf

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler hatten nach ihrem Auftaktsieg am Donnerstag gegen die Schweizer Quentin Métral und Jonathan Jordan auf eine weitere Teilnahme am Turnier in der Hansestadt verzichtet. Bei einer Abwehraktion hatte sich der Blockspezialist Ehlers verletzt. Im Abschlussklassement belegten Ehlers/Wickler gemeinsam mit dem zweiten deutschen Paar Paul Henning/Maximilian Just den neunten Platz.

Im Endspiel der Männer setzten sich Anders Mol und Christian Sörum gegen Pablo Herrera und Adrián Gavira durch. Die Norweger bezwangen die Spanier in zwei Sätzen 21:15 und 21:11.