Über 100 Millionen Euro haben die Bayern schon in der Königsklasse alleine an Prämien verdient. Gegen Inter Mailand soll der nächste Zahltag folgen. Das Geld wird dringend gebraucht.

München - Für den FC Bayern München geht es gegen Inter Mailand sportlich um den Einzug ins Halbfinale - und finanziell um den nächsten großen Zahltag. Schon vor dem Hinspiel gegen den italienischen Fußball-Meister und aktuellen Tabellenführer der Serie A hat der Bundesliga-Krösus allein an UEFA-Prämien über 100 Millionen Euro in der Goldgrube Königsklasse verdient.

15 Millionen winken fürs Halbfinale

Dazu kommt mit dem Hinspiel am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) in der erneut ausverkauften Allianz Arena ein zweistelliger Millionenbetrag aus dann sieben ausverkauften Heimspielen. Der Einzug ins Halbfinale würde mit weiteren 15 Millionen Euro Erfolgsprämien und noch einer weiteren Partie in der heimischen Arena gegen den FC Barcelona oder Borussia Dortmund honoriert.

Für den Titelgewinn in einem Heimfinale am 31. Mai würde die Europäische Fußball-Union übrigens eine Siegprämie von 25 Millionen zahlen. Das alles ist viel Geld, das die Bayern auch für mögliche weitere Vertragsverlängerungen - etwa mit Nationalspieler Leroy Sané - gut gebrauchen könnten.

Eberl über Sanés Wert

Der 29-Jährige spielt gerade um eine Zukunft in München über den Sommer hinaus. Sein Vertrag läuft aus. „Es freut uns, dass Leroy gerade so gut in Form ist, das brauchen wir, wenn ein Jamal Musiala ausfällt“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem jüngsten 3:1-Ligasieg in Augsburg, bei dem Sané wieder getroffen hatte. „Leroy braucht uns aber nicht in einzelnen Spielen zu zeigen, wie wertvoll er ist“, bemerkte Eberl mit Blick auf die Sané-Pläne des Vereins.

Weitere Champions-League-Einnahmen und die ebenfalls garantierten hohen Millionensummen im zweistelligen Bereich bei der Club-WM im Sommer in den USA sind höchst willkommen und auch nötig in München, um das teure Personal zu unterhalten und dazu womöglich neue Stars nach München zu locken.