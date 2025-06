Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München startet den Angriff auf den ersten Pokalsieg seit 2020 mit einem Gastspiel bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die erste Pokalrunde steigt vom 15. bis zum 18. August.

Doch weil Meister Bayern und Titelverteidiger VfB Stuttgart an diesem Wochenende im Franz-Beckenbauer-Supercup spielen, treten diese beiden Clubs erst am 26. und 27. August an. Stuttgart bekommt es in der ersten Runde mit Zweitligist und Traditionsverein Eintracht Braunschweig zu tun.

Der überraschende Pokalfinalist Arminia Bielefeld trifft auf Werder Bremen und hat es damit direkt wieder mit einem Bundesligisten zu tun. Im Viertelfinale der vergangenen Saison hatte Bielefeld vor eigenem Publikum gegen Bremen gewonnen.

Finale am 23. Mai 2026

Auch Club-WM-Teilnehmer Borussia Dortmund sowie Vizemeister Bayer Leverkusen erhielten machbare Lose zugeteilt. Der BVB gastiert in Runde eins in einem Ruhrpott-Derby bei Rot-Weiss Essen, für Leverkusen geht es nach Baden-Württemberg zur SG Sonnenhof Großaspach. Der vierte Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt gastiert in Runde eins beim Oberligisten FV Engers aus Rheinland-Pfalz. Die genaue Terminierung der Partien steht noch aus.

Nach dem Auftakt im August finden auch die zweite Runde (28. und 29. Oktober) sowie das Achtelfinale (2. und 3. Dezember) noch in diesem Jahr statt. Nach dem Viertelfinale im Februar sowie dem Halbfinale im April ist das Endspiel im Berliner Olympiastadion für den 23. Mai 2026 angesetzt.