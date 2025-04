Ob auf dem Baugrundstück oder bei der Schönheitsreparatur – die Preise steigen im Februar weiter. Vor allem Erdarbeiten treiben die Baukosten in Sachsen-Anhalt in die Höhe.

Baupreise in Sachsen-Anhalt steigen leicht

Halle - Die Baupreise in Sachsen-Anhalt ziehen weiter an. Wie das Statistische Landesamt in Halle (Saale) mitteilte, lagen die Preise für den Neubau konventioneller Wohngebäude im Februar 2025 um 3,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Zu den Preistreibern zählten vor allem Erdarbeiten sowie Zimmer- und Holzbauarbeiten. Entwässerungsarbeiten verzeichneten mit einem Plus von gut sieben Prozent den stärksten Anstieg im Vergleich zum Februar 2024. Günstiger wurden hingegen Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten. Den stärksten Zuwachs unter den Bauarten gab es im Straßenbau. Im Quartalsvergleich meldete das Landesamt bei Schönheitsreparaturen den größten Preissprung – mit einem Plus von fast drei Prozent.