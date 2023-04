Fahrräder sind an einem Stellplatz angeschlossen.

Erfurt - Eine überarbeitete Thüringer Bauordnung soll für Erleichterungen beim Installieren von Solaranlagen und Wärmepumpen sorgen und Fahrradstellplätze bei Neubauten zur Pflicht machen. Die Änderungen würden der Energie- und Verkehrswende Rechnung tragen, seien aber auch eine Anpassung an europäisches Recht, sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag in Erfurt.

„Mit der Bauordnung ist es jetzt auch möglich, digititale Verfahren einzuleiten.“ Das letzte Wort habe jedoch der Thüringer Landtag, dem der Entwurf der Regierung zugeleitet werde. Von den Beratungen des Parlaments hänge ab, wann die Neufassung der Bauordnung mit welchen Regelungen in Kraft trete. „Das wird sicher nicht vor Ende des Jahres sein.“

Karawanskij sprach von Änderungen auf rund 200 Seiten. Deren Ziel sei es auch, dass barrierefrei gebaut werde. Es gehe unter anderem darum, das Bauen an vorhandenen Gebäuden zu erleichtern, um den Flächenverbrauch beispielsweise für neue Wohnungen zu verringern.

Bei der Wärmedämmung von Gebäuden solle es Erleichterungen geben, indem eine Anrechnung auf Abstandsflächen vorgesehen sei. „Wir wollen das Nachrüsten erleichtern“, so die Ministerin. Änderungen gebe es auch bei Projekten im Gartenbau und der Landwirtschaft - so seien beispielsweise Gewächshäuser einer bestimmten Fläche künftig genehmigungsfrei.