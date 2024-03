Bei Fällarbeiten stürzt ein Baum in eine Freileitung. In mehreren Südthüringer Orten fällt daraufhin der Strom aus.

Baumfällarbeiten sorgen für Stromausfall in Südthüringen

Suhl - In mehreren tausend Haushalten in Südthüringen ist am Dienstagmorgen für bis zu eine Stunde der Strom ausgefallen. Grund sei eine Störung der Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Suhl-Nord und Steinbach-Hallenberg gewesen, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Thüringer Energienetze (TEN). Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

Grund für den Stromausfall seien Baumfällarbeiten bei Benshausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) gewesen. Dabei sei ein Baum in die Freileitung gefallen.

Seit 9.30 Uhr funktioniere die Stromversorgung wieder. Von dem Ausfall waren laut dem Sprecher mehrere Orte betroffen, darunter Oberhof, Gehlberg, Steinbach-Hallenberg sowie Teile von Zella-Mehlis und Suhl.