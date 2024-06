Chemnitz - Bei stürmischem Wetter ist in Chemnitz im Stadtteil Wittgensdorf ein entwurzelter Baum auf einen Carport gestürzt. Dabei wurden ein 58-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Während es der Frau bei dem Unglück am Freitagnachmittag gelang, sich selbst zu befreien, musste der Mann von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Carport gerettet werden. Auch ein Haus neben dem Carport sei durch den Baum beschädigt worden, hieß es. Zur Höhe des Schadens macht die Polizei noch keine Angaben.