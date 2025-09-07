Ein Mopedfahrer ist auf einer Landstraße unterwegs. Plötzlich und unerwartet stürzt ein Baum auf die Fahrbahn.

Auf der L27 fiel ein Baum auf die Fahrbahn und touchierte einen Mopedfahrer. (Symbolbild)

Gardelegen - Auf der L27 im Altmarkkreis Salzwedel ist ein Baum auf die Straße gefallen und hat einen 15 Jahre alten Mopedfahrer touchiert. Der Jugendliche stürzte und wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus nach Stendal gebracht. Kameraden einer Freiwilligen Feuerwehr räumten die Straße zwischen Algenstedt und Kassieck.