Peine - Ein umgestürzter Baum hat auf der Bahnstrecke zwischen Hämelerwald und Peine vorübergehend für eine Vollsperrung gesorgt. Die Fernzüge wurden seit 16.00 Uhr über Hildesheim umgeleitet, wie ein Bahnsprecher sagte. Im Fernverkehr gab es Verspätungen. Die Westfalenbahn informierte auf X, dass Regionalzüge nicht fahren und auf die Freigabe der Strecke warten.

Am Abend wurde das Gleis in Richtung Hannover wieder entsperrt. Auch die Gegenstrecke in Richtung Braunschweig wurde in der Nacht wieder freigegeben, sagte eine Sprecherin. Der Bahnverkehr könne wieder laufen.