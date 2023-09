Bremen - Beim Einsturz eines Baugerüsts hat ein Handwerker in Bremen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sein Kollege wurde schwer verletzt. Das etwa acht Meter hohe Gerüst stand an einem Rohbau, aus bisher ungeklärten Gründen krachte die Konstruktion am Samstag in sich zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr barg einen der beiden 39 Jahre alten Handwerker aus den Trümmern. Sie kamen ins Krankenhaus. Um auszuschließen, dass sich noch weitere Personen unter dem eingestürzten Gerüst befanden, suchten Spezialhunde der Freiwilligen Feuerwehr den Unfallort ab. Das Gewerbeaufsichtsamt hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.