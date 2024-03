Frankfurt/Oder - An den Autobahn-Grenzübergängen in Brandenburg gibt es wegen der Blockaden von Bauern in Polen weiter erhebliche Verkehrsbehinderungen. In Frankfurt (Oder) und in Guben seien die Übergänge gesperrt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagvormittag. Der Verkehr werde abgeleitet. Das führe unter anderem zu langen Staus auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder).

Seit Sonntag blockieren Bauern aus Polen die zwei Grenzübergänge. Ein Ende des Protestes wird laut Polizei am Mittwoch erwartet. Bis dahin sind Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Die seit Wochen anhaltenden Proteste polnischer Bauern richten sich gegen die EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine.