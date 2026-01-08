Autofahrer in Brandenburg müssen sich auf Verzögerungen einstellen: Bauern planen, mit Traktoren Autobahn-Auffahrten zu blockieren. Hintergrund ist ein geplantes Handelsabkommen.

In Frankreich hatte es im Dezember Bauernproteste gegen das Mercosur-Handelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Staaten gegeben. Jetzt kündigten Landwirte auch in Deutschland und Brandenburg Aktionen dagegen an. (Archivbild)

Potsdam - Autofahrer müssen auf mehreren Autobahnen in Brandenburg wegen geplanter Bauern-Proteste ab dem Morgen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Landwirte wollen mit ihren Traktoren zeitweise Autobahn-Auffahrten blockieren. Sie wollen gegen das umstrittene Mercosur-Handelsabkommen der EU mit südamerikanischen Staaten mobil machen.

Betroffen sind voraussichtlich Autobahnen wie die A24 im Nordwesten Brandenburgs und die A11 etwa im Landkreis Barnim. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden Bauern-Proteste angekündigt. Die Autobahn GmbH des Bundes rechnet mit Verzögerungen und Staus. Auch die Polizei ist zur Verkehrssicherung im Einsatz.

Die Proteste gehen vom Bauernbund Brandenburg aus. Der weit größere Landesbauernverband lehnt die Blockadeaktionen an Autobahnen als Form des Protests ab. Die Landwirte stellen sich gegen das Mercosur-Handelsabkommen, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika fürchten.

2024 hatte es bereits eine Welle von Bauern-Protesten mit Blockaden an Autobahn-Auffahrten gegeben. Damals wandten sich die Landwirte gegen eine Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel.