Magdeburg - Bauen soll in Sachsen-Anhalt leichter werden. Man wolle Vorschriften vereinfachen und klarer fassen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. „Hintergrund sind die immer weiter steigenden Kosten, gerade im Bereich Wohnungsbau“, so die FDP-Politikerin. Die Landesregierung hat einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung der Bauordnung beschlossen. Nun ist der Landtag am Zug.

Mit den Neuerungen würden auch bürokratische Hürden beseitigt, betonte Hüskens. So sollen etwa Modernisierungen und Umnutzungen in vorhandener Bausubstanz erleichtert werden. Für den Ausbau von Dachgeschossen sei unter bestimmten Voraussetzungen künftig gar keine Genehmigung mehr erforderlich, hieß es.

Um die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu erleichtern, sollen künftig geringere Mindestabstände zu Brandwänden und Grundstücksgrenzen ermöglicht werden. Weiterhin ist geplant, Regelungen zu einem Gebäudetyp E für einfaches oder experimentelles Bauen einzuführen.