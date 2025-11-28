In Wittenberge soll in den kommenden Jahren einem alten Industrieareal wieder neues Leben eingehaucht werden. Eine weitere Hürde wurde nun genommen.

Wittenberge - Der Ausbau der ehemaligen Nähmaschinen-Produktion in Wittenberge (Landkreis Prignitz) rückt näher. Es liege nun eine Baugenehmigung für die Hauptgebäude vor, hieß es in einer Mitteilung der Planer. Nun soll perspektivisch dort ein „lebendiges Zukunftsquartier“ entstehen, „das Arbeit, Gastlichkeit, Kulturproduktion, Forschung“ verbindet.

Auf dem Gelände wurden in der DDR Millionen von Nähmaschinen von der VEB Veritas produziert. Nach Angaben der Planer liefen hier bis 1991 rund acht Millionen Maschinen vom Band. Dann verfiel das Areal. Investoren kamen und gingen wieder. Was blieb war die Industriearchitektur, die nun wieder mit Leben gefüllt werden soll.

Auf 16 Hektar soll ein neues Quartier entstehen - mit Wohnangeboten, Kultur- und Forschungseinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten. Die Planer betonen, dass der Veritas-Park „keine sterile Gewerbezone“ werden soll.