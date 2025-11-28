In Frankfurt hatte er die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. In Wolfsburg läuft es für Jesper Lindström bislang noch nicht. Beim Wiedersehen am Sonntag will der Däne aber wieder dabei sein.

Wolfsburg - Mit Eintracht Frankfurt gewann Jesper Lindström 2022 die Europa League. Seit seiner Bundesliga-Rückkehr zum VfL Wolfsburg verpasste der dänische Nationalspieler aber bislang zehn von elf Saisonspielen wegen einer Adduktorenverletzung. Ausgerechnet vor dem Spiel in Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) ist der 25-Jährige aber wieder fit und steht vor seiner Rückkehr zumindest in den Spieltags-Kader.

„Er macht einen sehr guten Eindruck. Wir freuen uns einfach, einen Qualitätsspieler zurückzugewinnen“, sagte VfL-Trainer Daniel Bauer. „Jesper hat wieder Teile mit der Mannschaft absolviert. Er war am Mittwoch zum ersten Mal beim Elf gegen Elf aktiv.“

Ein Jahr nach dem Europa-League-Triumph verließ Lindström die Frankfurter und wechselte für rund 30 Millionen Euro zum italienischen Meister SSC Neapel. Dieser vermeintliche Karriereschritt erwies sich aber als Karriereknick. Der offensive Mittelfeldspieler setzte sich weder in Neapel noch in der vergangenen Saison bei seiner ersten Leihstation FC Everton in England durch. Auch die Wolfsburger haben Lindström vorerst nur ausgeliehen.