Für drei Arbeiter kommt der Besuch von Zollbeamten auf einer Baustelle in Fürstenwalde überraschend. Dabei geht es nicht nur um Schwarzarbeit.

Fürstenwalde - Auf einer Baustelle in Fürstenwalde sind drei Bauarbeiter bei Schwarzarbeit erwischt worden. Wie die Zollbehörde aus Frankfurt (Oder) mitteilte, fand der Kontrollgang am Mittwoch statt. Als die Beamten unangekündigt auf der Baustelle im Kreis Oder-Spree erschienen, ergriffen drei Bauarbeiter die Flucht – allerdings ohne Erfolg.

Es stellte sich heraus, dass alle drei Personen keine Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Damit fehlte ihnen auch die Erlaubnis für eine offizielle Anstellung, wie es hieß. Das Hauptzollamt hat daher ein Strafverfahren wegen des „illegalen Aufenthaltes“ eingleitet. Die Schwarzarbeit stelle eine Ordnungswidrigkeit dar und werde ebenfalls geahndet.