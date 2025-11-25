Nächtliche Arbeiten an den Straßen Berlins sind keine Seltenheit. So trifft es diese Woche einen Abschnitt der A100. Das müssen Autofahrer beachten.

Arbeiten im Tunnel Grenzallee sind die Ursache für die etwa dreistündige Sperrung der A100. (Symbolbild)

Berlin - Aufgrund von Wartungsarbeiten wird die A100 im Bereich des Tunnels Grenzallee voll gesperrt. Die Arbeiten sind für diesen Donnerstag geplant, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Von etwa 21.00 Uhr bis Mitternacht gilt eine Vollsperrung zwischen dem Autobahndreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle Treptower Park.