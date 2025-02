Berlin - Die Bauarbeiten im Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel gehen voran. Wie geplant soll der Saal mit dem berühmten Pergamonalter im Frühling 2027 wieder zugänglich sein, wie es bei einer Besichtigung der Baustelle hieß.

Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sagte: „Die Zeit bis 2027 ist jetzt nicht mehr lang und die Vorfreude wächst, einen beträchtlichen Teil des Pergamonmuseums dann endlich wieder in völlig verändertem Gewand zu sehen.“ Der Nordflügel mit dem Museum für Islamische Kunst sei dann auf doppelter Fläche so großzügig wie nie.

„Noch ist zwar einiges zu tun, aber jetzt schon ist sichtbar, was uns in zwei Jahren erwartet“, so Parzinger. Neben dem Pergamonaltar sei die Statue der Athena restauriert, hieß es von der Stiftung. Damit seien zwei der wichtigsten Attraktionen auf der Berliner Museumsinsel bereit für die teilweise Wiedereröffnung.

Erst 2037 ist das Museum wohl komplett fertig

Auch die vollständige Neupräsentation der frühislamischen Mschatta-Fassade soll dem Pergamonmuseum Besucherinnen und Besucher bringen. Ursprünglich gehörte die über fünf Meter hohe Fassade nach Angaben des Museums zum sogenannten Mschatta-Palast im heutigen Jordanien. Sie wird derzeit Stück für Stück restauriert und wiederaufgebaut.

Seit Herbst 2023 ist das Pergamonmuseum wegen umfassender Sanierung komplett geschlossen. Es gehört zu den bedeutendsten Museen weltweit und zog jährlich Millionen von Besuchern an. Die umfangreiche Sanierung und Erweiterung ist Teil des Masterplans Museumsinsel. Im Jahr 2037 soll das Haus wieder vollständig geöffnet sein.