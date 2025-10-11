Ferienzeit ist oft die Zeit von Straßenbauarbeiten. Rund um Magdeburg werden in den kommenden Tagen auf gleich drei Bundesstraßen Mängel beseitigt.

Magdeburg - Auf mehreren Bundesstraßen rund um Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt beginnen zum Start in die zweiwöchigen Herbstferien am Montag Bauarbeiten. Von den „kleineren Sanierungsarbeiten“ sind die B1 im Jerichower Land, die B81 im Landkreis Börde und die B189 nördlich von Magdeburg betroffen, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitteilte. Die Arbeiten seien bewusst in die Ferienzeit gelegt worden, damit es vor allem im Schulbusverkehr nicht zu Beeinträchtigungen komme, hieß es.

Für Autofahrer bedeuten die Bauarbeiten teils längere Fahrzeiten wegen Umleitungen, etwa auf der voraussichtlich bis zum 17. Oktober gesperrten B1 in Genthin in Höhe Netzband-Kreuzung. Auch die Anschlussstelle Schwaneberg auf der B81 kann in Richtung Magdeburg wohl bis Ende nächster Woche nicht genutzt werden, wie es hieß. Zwischen dem Ortsausgang Magdeburg und Barleben komme es auf der B189 bis 24. Oktober zu Verzögerungen, weil auch dort Mängel beseitigt würden.