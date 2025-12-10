Papierstapel für Bauanträge könnten in Dresden bald Geschichte sein. Künftig soll die Antragstellung digital möglich sein. Und auch das Bezahlen von Bescheiden soll einfacher gehen.

Dresden - Bauanträge können in Dresden ab dem 15. Dezember vollständig digital eingereicht und bearbeitet werden. Möglich mache dies eine Anbindung des Antragsportals des Freistaats Sachsen an die zentrale bundesweite Onlineplattform, wie die Stadt Dresden mitteilte. Ziel sei es, Bauen attraktiver zu machen. „Dazu gehören transparente und schnelle Genehmigungsverfahren für Bauherren und Architekten“, sagte der Baubürgermeister der Stadt, Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). Neben der Beantragung verschiedener Verfahren soll es künftig auch möglich sein, Gebühren aus Bescheiden online zu bezahlen.

Bislang durften Bauanträge den Angaben nach nur in Papierform eingereicht werden. Laut Bauaufsichtsamt wurden diese Anträge zunächst eingescannt und danach digital bearbeitet. Die neue Regelung vereinfache das Verfahren nun. Möglich sei dies durch eine 2025 in Kraft getretene Änderung in der Landesbauordnung. Die Antragstellung in Papierform sei weiterhin möglich.