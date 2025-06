Die Spezialisten der Polizei in Sachsen-Anhalt sollen gute Arbeitsbedingungen erhalten. Noch in diesem Jahr könnte der Baustart für das neue Gebäude erfolgen.

Magdeburg/Barleben - Mit dem Bau des neuen Landeskriminalamts (LKA) Sachsen-Anhalt könnte einige Monate früher begonnen werden als ursprünglich geplant. „Aktuell wird ein Baubeginn für Ende des dritten Quartals 2025 avisiert“, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums auf Anfrage. Bisher war in den Planungen ein Baustart im zweiten Quartal 2026 angepeilt worden.

„Die Terminplanung sieht weiterhin die bauliche Fertigstellung zu Ende 2028 vor“, sagte die Sprecherin. Verbindliches Baurecht liege vor, der Grundstücksankauf durch die landeseigene Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft (IPS) sei erfolgt. Für den Neubau dürften mehrere Hundert Millionen Euro fällig werden.

Das neue LKA-Gebäude in Barleben (Landkreis Börde) soll modernsten Standards entsprechen. Auf dem sieben Hektar großen Grundstück nördlich von Magdeburg sind 20.000 Quadratmeter Bürofläche und 3.500 Quadratmeter Laborfläche geplant. Rund 700 Bedienstete sollen dort Platz finden. Aktuell ist das LKA an mehreren Standorten in Magdeburg und in Schönebeck (Salzlandkreis) untergebracht.