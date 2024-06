Weißenfels - Der Syntainics MBC hat einen der besten Distanzschützen der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Spencer Reaves kommt vom Viertelfinalisten Rasta Vechta, erhält in Weißenfels einen Vertrag über ein Jahr. Das gab der Club am Sonntag bekannt. Reaves ist der dritte Neuzugang. Zuvor hatte der MBC bereits Aleksa Kovacevic und Iwan Tkatschenko unter Vertrag genommen.

Unterdessen verlassen gleich sieben Profis den MBC, darunter auch Top-Scorer Johnathan Stove. Der US-Amerikaner erzielte in der vergangenen Saison durchschnittlich 16,4 Punkte pro Spiel und war damit der siebtbeste Profi der gesamten Liga. Zudem gehen Jhonathan Dunn, Chris-Ebou Ndow, Ralph Hounnou, Hendrik Warner, Tim Martinez und Nico Wenzl.

Reaves war vor seiner Zeit in Vechta in der Bundesliga bereits in Bamberg aktiv. Der 28-Jährige wies in der vergangenen Saison eine Dreierquote von 49,2 Prozent auf. Der Bestwert unter den Spielern, die mindestens zweimal pro Spiel aus der Distanz geworfen hatten.

„Schon seit seiner Saison in Leverkusen verfolge ich die Entwicklung von Spencer, er war seitdem immer ein Thema für uns“, sagte Manager Martin Geissler. „Ich bin froh, dass die Verpflichtung jetzt funktioniert hat. Für unsere Teambalance ist es wichtig, dass wir von Beginn an einen brandgefährlichen Shooter haben.“