Ein maskierter Mann mit Waffe betritt eine Bank in Chemnitz und verlangt Bargeld. Kurz darauf verschwindet er mit der Beute.

Berlin - Ein bewaffneter Mann hat am Abend eine Bank in Chemnitz überfallen. Der mit einem schwarzen Schlauchtuch vermummte Täter habe kurz vor Geschäftsschluss die Filiale betreten, wie die Polizei mitteilte. Dann habe er eine 39-jährige Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt. Die Frau übergab ihm Bargeld in nicht genannter Höhe, woraufhin der Mann die Filiale verließ.

Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, zunächst jedoch ohne Erfolg. Der Täter wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben und 1,70 Meter groß. Zudem spreche er gebrochen Deutsch.