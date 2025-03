Baltrum - Nordseeliebhaber können am Dienstag ausgemusterte Strandkörbe auf der ostfriesischen Insel Baltrum ersteigern. Erstmals werde auch Menschen vom Festland ermöglicht, ein Exemplar zu ergattern, sagte Inselsprecher Jens Gaiser. Denn wer den Zuschlag für einen Korb erhalte, bekomme ihn mit der Fähre kostenfrei bis zur Hafenkante in Neßmersiel geliefert.

Die Insel sei für Schnäppchenjäger bequem per Tagestrip erreichbar, betonte Gaiser. Start und Ende der Versteigerung seien an die Fährzeiten angepasst. Angeboten werden rund 40 gebrauchte Körbe. Das Mindestgebot liege bei 30 Euro. Interessierte können die Exemplare vorab in der Mehrzweckhalle in Augenschein nehmen. Die Strandkörbe hätten in der Regel zehn Saisons am Strand gestanden. Mit ein bisschen Farbe und nachgezogenen Schrauben seien sie wieder fit für einen Standort im Garten oder auf der Terrasse, sagte Gaiser.

Auch an anderen Ort an der Nordsee werden regelmäßig Strandkörbe versteigert, so etwa in Norddeich oder auf Langeoog.