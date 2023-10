Klipphausen/Dresden - Ein Mann soll in Klipphausen (Landkreis Meißen) ein Bahnwärterhäuschen angezündet haben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Dresden am Montag mitteilte. Die Beamten konnten demnach in der Nähe einen alkoholisierten 56-Jährigen ermitteln, an dessen Kleidung sie Brandgeruch wahrnahmen. Er wird verdächtigt, am späten Sonntagabend das Feuer gelegt zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,4 Promille. Das Bahnwärterhäuschen hatte bei dem Feuer am späten Sonntagabend komplett in Flammen gestanden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zur Höhe des Schadens konnte sie noch keine Angaben machen.