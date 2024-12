Mutmaßlich rivalisierende Fußballfans schlagen vor dem Bahnhof in Delmenhorst aufeinander ein. Das hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Delmenhorst - Am Bahnhof in Delmenhorst ist es zu einer Massenschlägerei mutmaßlich von Anhängern verschiedener Fußballvereine gekommen. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Ungefähr 30 Beteiligte sollen am Samstagabend aufeinander eingeprügelt und mit Gegenständen geworfen haben, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Eine Zeugin habe von einer möglichen Schusswaffe berichtet – es sei aber unklar, ob diese echt war, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten stoppten den Bahnverkehr für weniger als zwei Stunden, um „Gefahren für Bahnreisende und Einsatzkräfte zu minimieren“. Vor Ort machte die Polizei 18 der sich zuvor schlagenden Fußballfans aus. Bei ihnen handelte es sich den Angaben zufolge um Männer im Alter von 17 bis 34 Jahren, die Anhänger von befreundeten Fußballvereinen aus Emden und Meppen seien. Die Gruppe hatte nach eigenen Angaben zuvor das Auswärtsspiel von Kickers Emden bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen angeschaut - und auf dem Rückweg auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt vorbeigeschaut, wie die Polizei mitteilte.

Den anderen Beteiligten gelang laut Polizei die Flucht. Man gehe davon aus, dass es sich bei ihnen um Fußballfans eines rivalisierenden Vereins handelte. Gegen die 18 identifizierten Männer und die derzeit noch unbekannte Gruppe wird nun ermittelt.