Die Bahn müht sich redlich, im Zusammenhang mit dem alltäglichen Irrsinn an dieser Stelle möglichst häufig zu erscheinen. Diesmal trifft es die Länderbahn im sächsischen Vogtland. Die DB-Tochter verbindet Plauen bzw. Zwickau mit dem böhmischen Kraslice.

Am Bahnhof Zwotental dürfen Reisende Richtung Süden, zum Beispiel Berufspendler auf der Rückfahrt von Zwickau, ab sofort nicht mehr aussteigen. Haben die Kollegen von BILD aufgedeckt. Grund für das Aussteige-Verbot: Der Bahnsteig ist plötzlich zu schmal. Obwohl sich die Abmaße, genau 2 Meter breit, seit 150 Jahren nicht verändert haben.

Schuld ist eine neue Regelung, die eine Mindestbreite von 3,30 Metern verlangt. Wer also nach Zwotental will, soll eine Station später, in Zwota-Zechenbach, aussteigen und mit dem Gegenzug nach Zwota zurückfahren. Der hält dann an dem (ausreichend breiten) Bahnsteig 1.

Die Aktion kostet jedes Mal 45 Minuten zusätzlich. Der Beweis, dass die Bahn nicht zwingend Verspätung haben muss, um uns unsere Lebenszeit zu klauen. Sie hat einen bunten Strauß anderer Tricks auf der Tasche, wie dieses Beispiel beweist.