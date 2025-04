Für Wohnungslose ist die Bahnhofmission am Zoo eine wichtige Anlaufstelle. Am Samstag sind auch Anwohner und Interessierte eingeladen. Es gibt viele kostenlose Angebote.

Berlin - Die Bahnhofsmission am Zoo öffnet heute für alle Interessierten ihre Türen und lädt zu kostenlosem Essen, Spielen und Bühnenprogramm ein. „Ziel der Veranstaltung ist es, dass Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten sich kennenlernen, sich austauschen und unsere obdachlosen Gäste einen Ausgleich zum harten Alltag auf der Straße erleben können“, sagte Leiterin Sünje Hansen laut einer Mitteilung.

Die sogenannten Barber Angels schneiden Bedürftigen zwischen 14 und 17 Uhr kostenlos die Haare. Auf dem Programm stehen außerdem Tanzauftritte, Livemusik, Bingo-Spiele, ein Trödelmarkt und ein Tischtennisturnier. Die Feier geht den Angaben nach von 11 bis 18 Uhr.

Freiwillige dringend gesucht

Menschen, die an einem Ehrenamt interessiert sind, können sich bei Ehrenamtskoordinatorin Shiva Baberowski informieren. Sowohl die Bahnhofsmission als auch das Zentrum am Zoo bräuchten dringend Unterstützung.

Das Zentrum am Zoo ist eine Begegnungsstätte und befindet sich in einer ehemaligen Polizeistation innerhalb des Bahnhofsgebäudes. Es bietet auch Bildungsangebote und Beratungen für arme Menschen an. Die Arbeit der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoologischer Garten konzentriert sich vor allem auf das Verteilen von Essen, Bekleidung und Schlafsäcken sowie den persönlichen Austausch mit Bedürftigen.