Eine Oberleitungsstörung macht Umwege erforderlich. In der Nacht musste bereits ein Zug aufgrund der Störung evakuiert werden.

Hannover - Bahnreisende zwischen Hannover und Hamburg müssen sich am Sonntag auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund einer Oberleitungsstörung bei Celle kommt es am Sonntag bis mindestens in die Nachmittagsstunden zu massiven Einschränkungen auf den Linien RE2 und RE3/RB31 zwischen Uelzen und Hannover Hbf, wie die Eisenbahngesellschaft Metronom mitteilte.

Reisende zwischen Hannover und Hamburg werden gebeten, alternative Verbindungen über Verden oder Bremen zu nutzen.

In der Nacht zu Sonntag mussten aufgrund der Störung bereits über 140 Passagiere aus einem Regionalzug bei Celle evakuiert werden.