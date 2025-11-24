Veränderte Fahrtzeiten, Ersatzbusse: Für Zugreisende kommt es wegen Bauarbeiten um Erfurt in den nächsten Tagen dick. Wann und auf welchen Strecken die Einschränkungen entstehen.

Für Baumaßnahmen sperrt die Deutsche Bahn Strecken in Thüringen, das wirkt sich nicht nur auf den Nahverkehr aus. (Symbolbild)

Erfurt/Eisenach - Wer in den nächsten Tagen rund um Erfurt mit dem Zug fahren möchte, muss sich auf einiges gefasst machen: Für Bauarbeiten werden Strecken gesperrt, Züge umgeleitet und durch Busse ersetzt. Ab 0.00 Uhr am 29. November bis 12.00 Uhr am 4. Dezember gelten daher zahlreiche Einschränkungen, wie die Deutsche Bahn mitteilt:

Fernverkehr: Halte entfallen, längere Fahrzeiten

Im Fernverkehr halten ICEs auf der Strecke Frankfurt–Erfurt–Leipzig–Dresden nicht in Fulda, Bad Hersfeld, Eisenach und Gotha. Sie werden zwischen Frankfurt und Erfurt mit Halts in Würzburg beziehungsweise Aschaffenburg umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich um rund 45 bis 60 Minuten.

Die Züge der IC-Linie zwischen Köln und Gera fahren gar nicht. Für den Abschnitt Erfurt–Weimar–Jena–Gera sollen zusätzliche RE-Züge rollen.

Nahverkehr: Ersatzbusse und umfangreichen Änderungen

Im Nahverkehr sind gleich mehreren Linien betroffen, auf denen etwa Züge der Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio, Cantus, DB Regio, Erfurter Bahn und Süd-Thüringen-Bahn unterwegs sind. Die umfangreichen Fahrplanänderungen betreffen die Linien RE 1, RE 7, RE 50, RB 6, RB 20, RB 23, RB 41, RB 44, RB 46, RB 48 und RB 53. In vielen Fällen fahren etwa ab Erfurt beziehungsweise bis kurz vor Erfurt Busse als Ersatz für Regionalexpresszüge und -bahnen. Teils sind Expressbusse unterwegs, die aber nicht alle Haltestellen der Zuglinien bedienen. Auch Umleitungen sowie veränderte Abfahrtszeiten müssen beachtet werden.