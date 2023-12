Pockau-Lengefeld - Ein Bagger ist bei einem Transport auf einem Lastwagen gegen eine Eisenbahnbrücke in Pockau-Lengefeld (Erzgebirgskreis) gestoßen und hat diese erheblich beschädigt. Der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer beachtete am Mittwochmittag offenbar die Durchfahrtshöhe nicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Bagger teilweise von der Ladefläche des Sattelzuges geschoben wurde.

Nach Angaben der Polizei wurden neben der Brücke und dem Bagger auch der Lkw beschädigt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Brücke wurde für den Zugverkehr auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der öffentliche Personenverkehr sei durch die Sperrung nicht betroffen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Straße war nach dem Unfall stundenlang gesperrt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wie es hieß.