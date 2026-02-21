Die Bundes-CDU hat ihre Führungsgremien beim Parteitag neu bestimmt. Aus der Hauptstadt zieht ein neues Mitglied ein - ein anderes wurde bestätigt.

Stuttgart/Berlin - Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg und der frühere Kultursenator Joe Chialo sind in den neuen Bundesvorstand der CDU gewählt worden. Beim Parteitag in Stuttgart erhielt Badenberg 759 Stimmen, wie nach den Wahlen der Führungsgremien vom Vorabend mitgeteilt wurde. Chialo, der dem Vorstand bereits angehörte, bekam 703 Stimmen.

Die 50-jährige Badenberg ist seit April 2023 Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz. Die promovierte Juristin war zuvor Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sie kam ohne Parteibuch in die Berliner Landespolitik, ist aber seit Mai 2024 CDU-Mitglied.

Berlins Ex-Kultursenator Joe Chialo kandidierte ebenfalls. Er war beim Bundesparteitag im Januar 2022 in den Vorstand gewählt worden. Nach dem Wahlerfolg der Berliner CDU wurde er im April 2023 Kultursenator. Anfang Mai 2025 trat er von seinem Amt zurück. Als Grund nannte er starke Kürzungen im Berliner Kulturhaushalt.