Immer wieder passieren auch in Sachsen-Anhalt Unfälle, weil Menschen sich nicht an Vorgaben im Straßenverkehr halten. Die Polizei geht mit gezielten Kontrollen dagegen vor.

Magdeburg - Im Zuge europaweiter Kontrollen von Lastern und Bussen hat die Polizei in Sachsen-Anhalt zahlreiche Verstöße festgestellt. „Landesweit überprüften die Einsatzkräfte 437 Fahrzeuge, darunter zwei Busse“, teilte das Innenministerium mit. Bei etwa der Hälfte aller Fahrzeuge, insgesamt 205, sei etwas zu beanstanden gewesen.

In einem Fall sei etwa ein mit Sperrmüll beladener Kleintransporter mit Anhänger auf der Autobahn 38 in Richtung Leipzig kontrolliert worden, hieß es. Anhand des Gewichts des Fahrzeuges sei festgestellt worden, dass es zu 60 Prozent überladen gewesen sei. Daraufhin sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Hauptziel: Weniger Tote und Schwerverletzte

Darüber hinaus seien unter anderem 15 Fahrzeuge mit technischen Mängeln, 56 Geschwindigkeitsverstöße, 147 Verstöße gegen Sozialvorschriften sowie 165 Verstöße im Zusammenhang mit der Bedienung des Tachographen registriert worden. Außerdem seien 32 Fälle von Überladung oder mangelhafter Ladungssicherung gezählt worden. In 23 Fällen wurde die Weiterfahrt verboten.

Die Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr fanden den Angaben nach zwischen dem 9. und 15. Februar statt. 341 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei waren dafür im Einsatz. Die nächste Kontrollwoche soll - auch in Sachsen-Anhalt - vom 13. bis 19. April stattfinden. Dann liege der Schwerpunkt auf Geschwindigkeitskontrollen. Übergeordnetes Ziel der Kontrollen auf Europas Straßen ist, die Zahl der Toten und Schwerverletzten zu reduzieren.