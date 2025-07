Blaualgen in einem See. (Archivbild)

Kelbra - Wegen Blaualgen kann im Stausee Kelbra nicht mehr gebadet werden. In dem Gewässer gilt ab sofort ein Badeverbot, wie das Gesundheitsamt des Landkreises Mansfeld-Südharz mitteilte. Nicht von dem Verbot betroffen seien die Wasserrutsche und das dazugehörige Becken des dortigen Strandbades, da beides nicht mit Seewasser betrieben werde. Der See liegt auf der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Blaualgen (Cyanobakterien) bilden blau-grüne, schlierenartige Gebilde im Wasser und lassen es trüb wirken. Bei hohen Temperaturen vermehren sie sich im Wasser schnell und können Hautreizungen, Entzündungen und allergische Reaktionen auslösen. Beim Verschlucken können die Giftstoffe auch zu Übelkeit, Erbrechen oder Atemnot führen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete am Montag in Sachsen-Anhalt mit Temperaturen von 26 bis 28 Grad. Am Dienstag sollen 22 bis 24 Grad erreicht werden und am Mittwoch 20 bis 22 Grad.