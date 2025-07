Erfurt - Mit teils starken Gewittern samt Sturmböen ist heute in den östlichen Bundesländern zu rechnen. Bereits am Vormittag würde in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Regen einsetzen und sich gegen Mittag zu Schauern verstärken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Örtlich werde zudem Hagel erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen den Tag über bei bis zu 23 Grad, heißt es weiter.

Auch in der Nacht auf Donnerstag bleibe der Himmel laut DWD-Angaben bedeckt und einzelne Gewitter seien weiterhin möglich. In Sachsen-Anhalt und in Thüringen würde sich der Regen jedoch bis zum Morgen zunehmend einstellen. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu zehn Grad.