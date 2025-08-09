In Wilhelmshaven hat ein technischer Defekt eine Wohnung unbewohnbar gemacht. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, kam aber auch nicht unverletzt davon.

Wilhelmshaven - Eine Wohnung in Wilhelmshaven ist nach einem Feuer infolge eines technischen Defekts unbewohnbar. Bei dem Brand wurden drei Menschen leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Darunter sei auch ein Mitglied der Feuerwehr.

Eine Bewohnerin des Hauses habe den Brand in der Nacht zu Samstag in ihrem Bad bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatten schon alle 20 Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass sich das Feuer auf weitere Teile des Hauses ausbreitete. Während der Löscharbeiten kamen die Bewohner in einem Bus der Stadtwerke unter, wie die Pressesprecherin der Stadt Wilhelmshaven mitteilte.