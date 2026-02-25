In kleinen Projekten vor Ort lässt sich Zusammenleben positiv gestalten. Nun erhalten einige von ihnen Geld vom Land.

Magdeburg - Ob backen, spinnen oder reparieren: In etlichen Regionen Sachsen-Anhalt sprießen kleine Projekte für ein besseres Zusammenleben aus dem Boden. Für 22 von ihnen gibt es nun insgesamt 361.000 Euro Fördergeld vom Land, wie das Sozialministerium mitteilte. Damit werde unter anderem eine Spinn-Stube in Benneckenstein (Landkreis Harz), eine Backwerkstatt und Dorfcafé im Wittenberger Ortsteil Jahmo oder ein Repair-Café in Gommern im Jerichower Land unterstützt.

Insgesamt hatten sich 56 Projekte um Gelder beworben, wie das Ministerium mitteilte. „Die Mikroprojekte tragen dazu bei, die Lebensqualität älterer Menschen und den Zusammenhalt vor Ort zu stärken“, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Viele Menschen wünschten sich, in häuslicher Umgebung älter zu werden. Dafür brauche es gute Versorgung und altersgerechte Unterstützung im Quartier. Vor allem Pflegebedürftigen und älteren Menschen würden durch solche Projekte neue Perspektiven vor Ort eröffnet und pflegende Angehörige entlastet.