Nach Auftritten in Las Vegas bringt die US-Band ihre Show „Into The Millennium“ nach Deutschland. Fans können sich schon jetzt für Tickets anmelden.

Düsseldorf - Fans der Backstreet Boys können sich auf eine Konzertreihe in Düsseldorf freuen: Die US-Band steht dort im Spätsommer 2026 für sechs Shows auf der Bühne. Die Konzertserie „Into The Millenium - Live in Germany“ der fünf Sänger findet vom 25. September bis 2. Oktober im Düsseldorfer Stadion statt, wie der Veranstalter Live Nation mitteilte. Den Angaben zufolge sind es die einzigen Auftritte der Backstreet Boys in Europa.

Die Band bezeichnet die Shows in einer Mitteilung als Heimkehr. Schon vor ihrem großen Erfolg hätten sie Fans in deutschen Clubs und auf hiesigen Festivals gesammelt. „Wenn wir davon sprechen, dass dies eine Heimkehr ist, dann deshalb, weil in Deutschland für uns alles ins Rollen gekommen ist“, sagt Sänger Brian Littrell. Als Gründungsdatum der Boyband gilt der 20. April 1993.

Vorverkauf startet kommende Woche

Die Produktion „Into The Millenium“ zeigen die Backstreet Boys aktuell in Las Vegas. Im Fokus steht das Grammy-nominierte Album „Millennium“ mit Hits wie „I Want It That Way“ und „Larger Than Life“. Zu den Shows in Las Vegas kamen laut Live Nation bisher schon Hunderttausende Fans.

Für die Konzerte in Düsseldorf können sich Fans bereits registrieren. Der Vorverkauf für registrierte Fans beginnt am 12. Dezember, der allgemeine Vorverkauf startet am 15. Dezember. Laut Veranstalter handelt es sich um die einzigen Europa-Termine der Band im kommenden Jahr.