Berlin - Ein kaputter Gullydeckel auf der Avus stört am Dienstagmorgen den Berliner Berufsverkehr. Die Autobahn ist demnach stadteinwärts zwischen dem Autobahnkreuz Zehlendorf und der Anschlussstelle Spanische Allee voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Der Gullydeckel habe in der Nacht Schaden genommen, teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weiter mit. Die Reparatur dauere den Angaben nach noch einige Stunden an. Derzeit baue sich ein Stau auf.