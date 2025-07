Plauen - Ein Lastwagen mit mehreren Fahrzeugen an Bord ist auf der A72 bei Plauen (Vogtlandkreis) von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Autobahn war nach dem Unfall am Mittag an der Anschlussstelle Plauen Süd in Richtung Leipzig gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Stadt Plauen hatte der Transporter acht Fahrzeuge geladen. Nach dem Unfall liefen demnach Betriebsflüssigkeiten aus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Unklar war auch, ob es Verletzte gibt. Laut Polizei ist ein Rettungswagen vor Ort im Einsatz.